Yol kenarlarına düzenleme

Eymir Beldesi Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, verdikleri söz doğrultusunda Kayakışla Mahallesindeki camiden mezarlığa giden yol kenarına perde beton refüj çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Mertoğlu, ‘’Kayakışla Mahallemizin taziye evi, gasil hane, morg binası ile ilgili çalışmalarız devam ediyor, binaların kaba inşaatı tamamlandı’’ dedi. Başkan Mertoğlu, Kayakışla Mahallesinde yeni bir su deposu yapımını planlayıp, yapımına başladıklarını, çalışmaların yüzde 60 seviyesinde olduğunu aktardı. Mertoğlu, ‘’Depoda vanalar ve borular monte edildi. Ay sonuna kadar depo inşaatımız da tamamlanacaktır. Buradaki çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Akocak Mahallemizdeki çalışmalarımıza başlayacağız’’ diye konuştu.