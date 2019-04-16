YOL KENARINA DUVAR

Yozgat Belediyesi tarafından, ana yola alternatif olarak daha önce site içerisine yapılan yol, toprak kayması nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bölgede toprak kaymasını önlemek amacıyla geçen yıl planlanan beton tabla çalışmasına ağırlık verildi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, kaymanın önleneceği, Sanayi içerisinden geçirilen alternatif tali yolun da yeniden yapılacağı öğrenildi.