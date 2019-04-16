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YOL KENARINA DUVAR

YOZGAT-Kayseri Bağlantılı Atatürk Yolu’nun Cemil Çiçek Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan toprak yığınlarının yola kaymasını önlemek amacıyla başlatılan çalışmalara hız verildi.

YOL KENARINA DUVAR

YOZGAT-Kayseri Bağlantılı Atatürk Yolu’nun Cemil Çiçek Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan toprak yığınlarının yola kaymasını önlemek amacıyla başlatılan çalışmalara hız verildi.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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YOL KENARINA DUVAR

Yozgat Belediyesi tarafından, ana yola alternatif olarak daha önce site içerisine yapılan yol, toprak kayması nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bölgede toprak kaymasını önlemek amacıyla geçen yıl planlanan beton tabla çalışmasına ağırlık verildi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, kaymanın önleneceği, Sanayi içerisinden geçirilen alternatif tali yolun da yeniden yapılacağı öğrenildi. 

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