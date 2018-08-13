Yol kalitesi artıyor

Bu kapsamda Aydıncık ilçesi Baştürk, Kızılcakışla, Bazlambaç, Kıyıkışla grup yolunda sıcak asfalt yapımı başladı. Köy yollarının, standardını yükseltme çalışmaları kapsamında, Aydıncık ilçesine bağlı köy grup yollarında çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Aydıncık ilçesiyle birlikte diğer köy grup yollarında da asfalt çalışmalarına hız verildiği ifade edildi.

Yapılan yollarda 50 santim kalınlığında altyapı malzemesi serilerek sıkıştırılıyor, üzerine 10 santim kalınlığında sıcak asfalt serilerek, ömürlük bir yol haline getiriliyor.