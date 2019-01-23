Yol işçisi kazada can verdi

Arif Güner (38) yönetimindeki 08 K 6808 plakalı tır, Yozgat- Kayseri kara yolu Sarıkaya Çokumeşme köyü mevkisinde yol yama çalışması yapan Murat Yerkel'e (40), ardından da asfalt taşıyan Taha Yasin Önalan (30) yönetimindeki 46 P 7704 plakalı kamyona arkadan çarptı. İşçi Yerkel, olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, tır şoförü Güner gözaltına alındı.
23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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