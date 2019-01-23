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Yol işçisi kazada can verdi

YOZGAT’ta yol açma çalışması yapan işçi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yol işçisi kazada can verdi

YOZGAT’ta yol açma çalışması yapan işçi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Yol işçisi kazada can verdi

 Arif Güner (38) yönetimindeki 08 K 6808 plakalı tır, Yozgat- Kayseri kara yolu Sarıkaya Çokumeşme köyü mevkisinde yol yama çalışması yapan Murat Yerkel'e (40), ardından da asfalt taşıyan Taha Yasin Önalan (30) yönetimindeki 46 P 7704 plakalı kamyona arkadan çarptı. İşçi Yerkel, olay yerinde hayatını kaybetti.  İşçinin cenazesi Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, tır şoförü Güner gözaltına alındı.

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