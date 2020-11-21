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YOL HiZMETE AÇILDI

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Güneyli Mahallesi Esentepe Mezrası’nda yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:53
YOL HiZMETE AÇILDI

Bölgede yol genişletme çalışmaları, yağmur suyu drenaj hatlarının yapımı, zemin sağlamlaştırma işleminden sonra mahalle sakinleri için çileye dönen yol yeni haliyle hizmete sunuldu. Yapılan çalışmaları incelemek için Esentepe mezrasına giden Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı yolda karşılayan mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti. 45 yıldan bu tarafa unutulan, göz ardı edilen mezralarının yapılan yeni yolla birlikte büyük bir sorundan kurtulduğunu belirten Yalçın, ulaşılmaz, erişilmez olmak yerine ulaşılmadık yerlere ulaşmak, erişilmedik yerlere erişmek için çalıştıklarını kaydetti. Yalçın, ‘’Söz verdiğimiz gibi her sokakta ayak izimiz, her caddede alın terimiz olacaktır. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır’’ diye konuştu. 

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YOL HiZMETE AÇILDI
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