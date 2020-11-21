YOL HiZMETE AÇILDI

Bölgede yol genişletme çalışmaları, yağmur suyu drenaj hatlarının yapımı, zemin sağlamlaştırma işleminden sonra mahalle sakinleri için çileye dönen yol yeni haliyle hizmete sunuldu. Yapılan çalışmaları incelemek için Esentepe mezrasına giden Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı yolda karşılayan mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti. 45 yıldan bu tarafa unutulan, göz ardı edilen mezralarının yapılan yeni yolla birlikte büyük bir sorundan kurtulduğunu belirten Yalçın, ulaşılmaz, erişilmez olmak yerine ulaşılmadık yerlere ulaşmak, erişilmedik yerlere erişmek için çalıştıklarını kaydetti. Yalçın, ‘’Söz verdiğimiz gibi her sokakta ayak izimiz, her caddede alın terimiz olacaktır. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır’’ diye konuştu.