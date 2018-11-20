YOL HARiTASI TAMAM

YOZGAT Valiliği ve Oran Kalkınma Ajansı tarafından ilki düzenlenen, ‘Ulusal Yozgat Basilica Therma (Roma Hamamı) Buluşmaları’ kapsamında Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan Roma Hamamı özelinde Yozgat’ın genel turizm ve termal sağlık alanındaki yol haritasının ana hatları belli oldu. Yozgat Valisi Kadir Çakır, yapılan organizasyon ve sunumların, Roma Hamamı'nın gerek tarihi inceliklerinin ortaya çıkmasında, gerekse gelecek nesillere bu emanetin teslim edilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Vali Çakır, akademisyenlerin yaptıkları sunumlarda, Roma Hamamının tarihi yapısı, içinde yapıldığı tarihten bu zamana akan termal sular, yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler aktardıklarını, katılımcıları bilgilendirdiklerini kaydetti. Vali Çakır, etkinliğe il dışından ve il içinden 133 katılımcının iştirak ettiğini, üç gün boyunca devam eden buluşmada katılımcıların belirlediği yol haritasını da yaptığı yazılı açıklamasında şöyle sıraladı:

YATIRIM ALTYAPISI: Hava kirliliği ve lojistik konularına değinildi. Ankara-Sivas hızlı tren hattının ve Havalimanının kullanıma açılmasıyla birlikte, Yozgat’a ulaşımın daha rahat olacağını belirtildi. Dünya ve Avrupa’da olduğu gibi, Türkiye’de de butik tarz otel ve kırsal turizmin katma değerinin yüksek olmasından dolayı tercih edildiği ifade edildi. Sarıkaya özelinde de butik otellerin yapılabileceği, daha yerel tarzda aktivitelerin düzenlenebileceği vurgulandı. Basilica Therma’nın yer aldığı alanın Kuzey Kapadokya olarak yeniden tarif edilmesinin önemi üzerine duruldu.

AKADEMİK YAKLAŞIM: Akademik anlamda, tam anlamıyla tarihlendirme yapılabilmesi için, kazı çalışmalarının özellikle Bölge Üniversiteleri nezaretinde başlanması gerektiği vurgulandı. Kazı çalışmaları hakkında her sene sonunda raporlar yayımlanması, bu çalışmalarda herhangi bir bulgu çıkarılması halinde bülten şeklinde haber haline getirilerek medyaya periyodik olarak sunulmasıyla, eserin sürekli gündemde tutulması gerektiğinin altı çizildi. Tarihi Roma Hamamı için, akademik yaklaşımın sadece sanat tarihi ve arkeoloji açısından değil, eş zamanlı olarak kırsal turizm ve gastronomi alanlarında da geliştirilmesi, bütüncül bir anlayış ile kalkınmaya katkı sağlayacağı fikrine varıldı. Kültür yolları ve destinasyon oluşturulması açısından, gerek tur operatörleri ve gerekse Turizm pazarlaması işletmelerine yön verecek somut bilgiler sunan akademik çalışmaların yapılması tavsiyesinde bulunuldu. Buraya yapılacak çevre düzenlemesinde, termali kullanacak olan ileri yaş turizmi göz önüne alınarak, gezi yoları, yeşil alanlar, çevrenin uyumlu hale getirilmesi ve uzun süre konaklama yapılacak şekilde bazı aktivitelerin yapılması gerektiği belirtildi.

TANITIM: Tanıtım için hem yatırım hem de akademik yaklaşım altyapısı başlığı altında Tarihi Sarıkaya Roma Hamamı’na vurgu yapılacak odak noktasının belirlenmesi ve buna göre pazarlama planı oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca, tanıtım açısından yurt içi ve yurt dışı örneklerin yerinde incelenmesine, tanıtım için senaryo yazılarak, etkileyici bir hikaye oluşturup, dikkatlerin bu bölgeye çekilmesine faydalı olacağı kaydedildi.

SAĞLIK TURİZMİ: Sağlık Turizmi açısından oldukça önemli olan ve henüz yürürlüğe giren klinik otel mevzuatını değerlendirerek buna uygun fizibilitelerin oluşması gerektiğinin altı çizildi. Sarıkaya ilçesinde kurulması planlanan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulunun hayata geçirilerek, eş güdümlü çalışmaların yürütülmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu açıdan Türkiye genelinde ki termal tesislerin klinik otel konsepti kapsamında örnek alınabileceği bildirildi.