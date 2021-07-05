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Yol gösterecek

SMA Hastası Yiğit Alp’in tedavi sürecinde, Prof. Dr. Taner Demirer aileye yol göstericilik görevi yapacak.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:55
Yol gösterecek

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Türkiye Bilimler Akademisi ve Avrupa Bilimler Akademisi asil üyesi İYİ Parti AR-GE Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, SMA Hastanı Yiğit Alp için Cumhuriyet Alanı’nda açılan standı ziyaret etti. Demirer, ‘’Yozgat’ımızda SMA tip-1 hastası Yiğit Alp için düzenlenen kermese İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı olarak katılarak destek verdik. Annesi ve dedesi ile görüştük. Tedavisinde yol gösterici olarak yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

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