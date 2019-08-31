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Yol engeline uyarı

YERKÖY ilçesinde Akpınar Köyü hudutlarında bulunan kum ocağı arazi toplulaştırma yolunu kapatınca Yerköy Kaymakamlığı kamuya ait yolun açılması talimatını verdi.

Yol engeline uyarı

YERKÖY ilçesinde Akpınar Köyü hudutlarında bulunan kum ocağı arazi toplulaştırma yolunu kapatınca Yerköy Kaymakamlığı kamuya ait yolun açılması talimatını verdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Yol engeline uyarı

İlçenin Akpınar Köyü hududunda Kızılbayır mevkiinde bulunan kum ocağından çıkan kumlar dökülerek, arazi toplulaştırma yolunu kapadığının tespiti yapıldı. Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu alanın köy tüzel kişiliği adına köy muhtarlığına teslimine, taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek bir hakkı olduğunu iddia edenlerin ise yargı yoluna başvurması gerektiği belirtildi. Kum ocağından çıkan kum yüklü ağır tonajlı kamyonların E-88 Karayolu’nun bazı mevkilerine de kum dökmesi sonucu yolu kayganlaştırarak tehlike oluşturduğu da iddia edildi.

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