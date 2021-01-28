Yol düzenleme çalışması

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçede yol düzenleme çalışmaları ana arterlerde olduğu gibi mahalle ara yollarında, düzenleme ihtiyacı hissedilen tüm bölgelerde devam ettiğini bildirdi. Yalçın, ‘’Yeşiltepe Mahallemizde stabilize halde olan ya da kazı çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızı yeniledik. Okullarımızın çevre, yol ve kaldırımlarını ilçemize yakışır hale getirmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız çalışmalara Kaymakam Mehmet Tahir İlkokulu çevresini de ekleyerek okulumuzun etrafındaki kaldırımlarımızı yaptık’’ dedi.