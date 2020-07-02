Yol çalışmasına devam

SORGUN-Çekerek bağlantılı karayolu standardını yükseltip, Gökdere Varyantının düzenlenmesine yönelik başlatılan çalışmaların sonuna gelindi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, gönül belediyeciliği anlayışı ile çıktıkları yolda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına, İlçenin başlıca sorunlarından ulaşım ağının yüksek standartlı olması gayretiyle Sorgun - Çekerek yolunda sona yaklaşıldığını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Gökiniş Rampası Sanat yapıları, köprü, menfezler ve Gökdere Varyantı tamamlandıktan sonra Ağustos ayı gibi büyük bir çoğunluğu tamamlanarak hizmete açılacaktır. İlçemizin kalkınma hamlelerinde yol önemli bir faktördür. Yol Medeniyet demektir. Sorgun- Çekerek Yolu projesi hemşehrimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin destekleriyle gerçeğe dönüşüyor. Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.