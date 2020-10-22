Yol çalışmasına devam

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, yapımı devam eden Karapınar-Beşkavak-Parmaksız grup yolu sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alan Kaymakam Kundakçı, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için sorumluluk alanımızdaki bütün yollarla azami derecede önem veriyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için kaymakamlık olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.