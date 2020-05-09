Yol çalışmasına başlandı

KADIŞEHRİ Belediyesi, daha önce köy statüsünde olan Vasfibey Mahallesi’nin kanalizasyon ihtiyacının ardından yal sorununu da çözmek için çalışma başlattı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Vasfıbey Mahallesinde kilit parke döşemesi için zemin tesviye işlemleri yapıldığını söyledi. Başkan Akın, ‘’Hemşehrilerimizin daha düzenli ve sağlıklı yollara kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Kadışehri’nde yaşayan herkes her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır’’ dedi.