Yol çalışması sürüyor

Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar şehir merkezinde Esentepe bölgesinde sürüyor. Yozgat’ta devam eden şehir geçişi ve yol yapım çalışmaları Novada alışveriş merkezi ile terminal arasındaki bölgede devam ediyor. Ekipler asfaltlama çalışmalarını sürdürürken, bugün itibariyle Novada ile terminal arasındaki bölgede çalışmaların tamamlanacağı öğrenildi. Ekiplerin yarın itibariyle terminal ile liseler arasındaki bölgede çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.