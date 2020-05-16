Yol çalışması başlıyor

BOĞAZLIYAN ilçesi ile Çandır ve Çayıralan ilçelerini birbirine bağlayan yolun yenilenerek, virajların kaldırılmasına yönelik başlatılan çalışmalara önümüzdeki aydan itibaren başlanabileceği kaydedildi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, yol çalışmasının hükümet programı dahilinde daha önce durdurulduğunu hatırlattı. Başkan Codar, Çayıralan-Çandır-Boğazlıyan yolu yapımına Haziran ayı itibariyle ilgili kurumlar tarafından başlanılacağını kaydetti. Toplam 42,3 kilometre uzunluğundaki yol sathi kaplamalı tek yol olarak 6 Ocak 2017 tarihinde 54 milyon 753 bin lira sözleşme bedeli ile ihale edildi. 27 Nisan 2017 tarihinde işyeri teslimi yapıldı. Geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanması planlanan yolda çalışmalara ara verilince, yol tamamlanamadı. Proje tutarı 129 milyon 670 bin lira olan yolun yüzde 49’luk bölümü tamamlandı. 5,5 kilometrelik sathi kaplama yapıldı.