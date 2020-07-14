Yol çalışması

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi’nde yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beldede yıllardır çözülemeyen 7 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolların yenileme çalışmalarına başlanıldı. Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Ak Parti Yozgat Milletvekilimiz ve Anayasa komisyon başkanımız Sayın Bekir Bozdağ, kendi kasabası gibi çaba gösteren, yollarımızın yapımında her türlü desteği sağlayan, bizzat bir Yamaçlılı gibi takip eden Ak Parti Yozgat Milletvekilimiz ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Başer’e şahsım ve kasaba halkımız adına teşekkür ederim’’ dedi.