Yol çalışması

SARIKAYA Belediyesi, önümüzdeki öğretim yılında öğrenci alınacak olan Yüksekokulun bulunduğu bölgedeki yol çalışmalarına hız verdi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Bu yıl öğrenci alacak olan Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yolunda şu anda yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yol içerisinde kalan ağaçlar kökleri ile birlikte yol sınırına taşınıyor ve yola dolgu yapılıyor’’ dedi.