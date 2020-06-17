Yol çalışması

ÇAYIRALAN İlçesinde, belediye tarafından planlanan yal yapım, yenileme, bakım, onarım çalışmaları devam ediyor. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, belediyenin kademe binasından, Karadayı Kerestecilik önündeki imar dışı yolda çalışma yaptıklarını söyledi. Başkan Codar, ‘’4-5 ikametin bulunduğu, kışın araç değil, insanın dahi çamurdan yürüyemediği yolumuzu kilitli taş döşemesi yaptırarak vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan kurtardık. Bu gibi hizmetler belediyenin asli görevidir. Bizde bunu yapıyoruz’’ dedi.