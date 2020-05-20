Yol çalışmalarına hız verildi

YOZGAT Belediyesi, altyapıya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde devam eden çalışmaları denetleyip, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Köse, bir yandan korona virüs salgını ile mücadele ederken diğer yandan da şehre yeni değerler katmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Köse, ‘’Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizi yeni bulvar yoluna kavuşturuyoruz. Trafik yoğunluğu bulunan ve şehrimize yakışmayan sanayi sitesinin önünde ekiplerimiz çalışmaya başladı. Yeni bulvar yolumuz bölgenin trafik yoğunluğunu azaltacak. Bölgede kazıma, kot düzenleme ve doldurma işlemlerini sürdürüyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde yeni bulvarımızı şehrimize kazandıracağız’’ dedi.