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Yol çalışmalarına devam

YOZGAT Belediyesi, yağışlar başlamadan yol ve kaldırımlarda iyileştirme çalışmalarını bitirebilmek için çalışmalara hız verdi.

Yol çalışmalarına devam

YOZGAT Belediyesi, yağışlar başlamadan yol ve kaldırımlarda iyileştirme çalışmalarını bitirebilmek için çalışmalara hız verdi.

29 Kasım 2019 Cuma 04:04
Yol çalışmalarına devam

Eski Sanayi Yıldız Bloklar bölgesinde, Şehir Hastanesine entegre edilecek olan bulvar, kaldırım, çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarının devam ettiği, çalışmalar tamamlandığında Yozgat'a yakışan bir bulvar kazandırılacağı kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Taş Ocağı Mezarlığı'nda da asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Merhumlarımızı ebedi-istirhatgahlarında ziyaret edecek olan hemşehrilerimizin yol çilesi en kısa sürede sona ermiş olacaktır. TOKİ giriş güzergahında tamamlanan asfalt çalışmamızın ardından, ekiplerimiz çevrede kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Bölgede ki çalışmalar tamamlandıktan sonra TOKİ'de ikamet eden vatandaşlarımızın yol ve çevre düzeni problemleri ortadan kalkmış olacaktır’’ dedi.

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Yol çalışmalarına Devam
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