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Yol çalışmalarına devam

DOĞU Anadolu Bölgesi’ni batı illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat-Kırıkkale arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Yol çalışmalarına devam

DOĞU Anadolu Bölgesi’ni batı illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat-Kırıkkale arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Yol çalışmalarına devam

Kara yolunun bu kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yozgat-Kırıkkale yolu Yozgat Şehir geçişi 39-45’inci kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları istendi. 

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