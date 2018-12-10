Yol çalışmalarına devam

Kara yolunun bu kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yozgat-Kırıkkale yolu Yozgat Şehir geçişi 39-45’inci kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.