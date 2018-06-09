Yol çalışmalarına devam

Geçtiğimiz yıllarda şehir içi ve Gümüşdiğin Mahallesi’nin yollarında çalışma yapan belediye, bu yıl programına dahil ettiği daha önce köy olan Vasfibey Mahallesi’nin yolunda iyileştirme çalışmasını başlattı. Belediye Başkanı Davut Karadavut, ”Yeni dönem projelerimiz arasında yer alan asfalt yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz Gümüşdiğin Mahallesi’nde yollarımızı asfaltlama çalışmalarımızı geçen yıl tamamladık. Bu yıl ise Vasfibey Mahallemizin yollarında iyileştirme çalışması yapıyoruz’’ dedi.