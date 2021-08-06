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YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Karacaşar, Hüyük ve 60 Evler mahallerinde bulunan sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

06 Ağustos 2021 Cuma 00:56
YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde planlanan kaldırım çalışmalarına başlanıldı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarını aralıksız devam ettiklerini, üç mahallede başlanan kilitli taş döşeme çalışmaların tamamının belediyenin öz kaynakları tarafından karşılandığını söyledi. Karacaşar, Hüyük ve 60 Evler mahallelerinde oturan ilçe halkının yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulmadığını belirten Başkan Yılmaz, altyapısı tamamlanan bu üç mahallede artık bu sorunun ortadan kalkacağını bildirdi. Yılmaz, ‘’Karacaşar, Hüyük ve 60 Evler mahallerinde bulunan sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme ihalesini tamamlanması ile birlikte ihaleyi alan yüklenici firma çalışmalara başladı. Alt yapısı tamamlanan üç mahallemizde ana artel yolla, ara cadde ve sokakların yani 65 bin metrekarelik alanın kilitli taş parke çalışması yapılacaktır. Mahallelerimizde toplam 65 bin metre kare alanın tamamı kilitli taş, yağmur oluğu ve bordür taş döşemesi yapılacaktır. Bunun yanı sıra üç mahallemizin ortak alanı olan yerler yapılacaktır. Çalışmaların tamamı belediyemizin öz kaynakları tarafından karşılanmaktadır.  Göreve geldiğimiz günden itibaren hep insan odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Her bir projemizi gerçekleştirdikçe şehrimize ve insanımıza olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Hüyük Mahallesinde kurban kesimi ve dualarla başlanan çalışmalara Başkan Ferhat Yılmaz’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri, İYİ Parti ilçe teşkilatı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. (Ferhat Kayhan)

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YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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