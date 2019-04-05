Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın toplantıda yolun deplase edilmesi gerektiğini hatırlattı. Toplantıda söz alan Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar ise, konuya farklı yaklaşarak yolun Karayollarına ait olduğunu hatırlatıp, “Yol bizim yolumuz” diye yanıt verdi, ardından da, “Söz konusu yol Atatürk Yoludur. Bu manada bizim için de anlam ifade eden bir yoldur. Bu yol vatandaşın yoludur. Üniversiteyi ilgilendiren bölümü sadece 1 kilometredir” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın da, söz konusu yolda öğrencilerin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, öğrenciler için yolun tehlike oluşturduğunu hatırlattı. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar, “Öğrenciler için alt ve üst geçitler inşa ettik. Buraları kullansınlar” yanıtını verdi, yolun deplase edilme projesinde de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar, özellikle Sekili ve Yerköy bölgelerinde başıboş gezen sokak köpeklerinin karayollarındaki sürücüler için tehlike oluşturduğunu da sözlerine ekleyerek, ilgili kurumların sokak köpeklerini bölgeden toplamasını talep etti.