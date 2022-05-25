YOKSULLAŞTIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı gelir ve yaşam araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde yoksul sayısı ve yoksul oranında 2020 yılına göre artma olduğu gözlendi. Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan rakamlara göre TR72 Bölgesinde 2020 yılında 10 bin 987 lira olan yoksulluk sınırı 2021’de 12 bin 294 liraya yükseldi. TR72 Bölgesi’nde 2020’de 234 bin olan yoksul sayısı 2021’de 241 bin kişiye çıkarken 2020’de yüzde 9,7 olan yoksulluk oranı da yüzde 9,9’a yükseldi. TR72 Bölgesinde gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça "gelir dağılımında eşitliği", 1'e yaklaştıkça "gelir dağılımında bozulmayı" ifade eden "gini katsayısı" da yükseldi. TR72 Bölgesinde 2020’de 0,338 olan gini katsayısı 2021’de 0,375’e çıktı. TR72 Bölgesinde en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 2020’de 5,5 iken 2021’de 6,5’e yükseldi. •İHA•