YOKAB toplantısı yapıldı

KISA adı YOKAB olan Yozgat ili Katı Atık Bertaraf Birliği Genel Kurul toplantısı Birlik Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında yapıldı.

YOKAB’a üye 39 belediye başkanının katıldığı toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ilk gündem maddesinde yer alan encümen üye seçimi yapıldı. Seçim sonrasında Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır ve Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak yeniden encümen üyesi olarak seçildi.