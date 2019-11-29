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YOKAB toplandı

YOKAB toplandı

29 Kasım 2019 Cuma 17:01
YOKAB toplandı

YOKAB TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Yozgat Katı Atık Birliği (YOKAB) toplantısı Birinci Başkan Vekili Nuri Tinel başkanlığında gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıya birliğe üye belediye başkanları katıldı. 
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek üyelerin oylarına sunuldu.
Üye belediye başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir proje hazırlayarak hibe çöp taşıma tırları talep edilmesini kararlaştırdı. Ayrıca vahşi depolama alanlarının ıslah edilmesi için önümüzde ki dönem çalışmalara başlanması oy birliği ile kabul edildi. 

Toplantıda çöp taşımasının düzenli hale getirilmesi için havuz sistemi görüşüldü. İlçe belediyelerinden YOKAB tesisine çöp taşınması için her ilçe ve beldede çöp havuz sistemi oluşturulmasına karar verildi. İlçe ve belde belediyeleri çöpleri kendi bölgelerinde toplayıp nakliye yöntemi ile YOKAB tesisine taşıyacak. Üyeler çalışmaların düzenli bir hale getirilmesi için çalışmaların en kısa süre içerisinde başlamasını kararlaştırdılar.

Son Güncelleme: 29.11.2019 17:14
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