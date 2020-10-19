YOK SAYILIYORUZ!

YOZGAT’ın tarihi simgelerinden Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenleme projesinin hayata geçirilebilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale süreci de tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Yozgat Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülecek proje kapsamında, bölgede bulunan taşınmazların istimlaki ile ilgili sorun çözülemeyince Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘acele kamulaştırma’ karanının çıkartılması, mülkiyet sahiplerini isyan ettirdi. Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevresinde yürütülecek düzenleme çalışması proje sahasında yer alan 22 işyerinin sahipleri, bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Bölgede mülkiyetleri bulunan Kemalettin Akbaba, Dursun Sarıca, Safa Kızılay, yapılan uygunsuzluğa dur denilmesi gerektiğine vurgu yaparak, kendilerinin belediye tarafından yok sayılıp, şikayetlerinin dikkate alınmamasından yakında.

CUZİ BEDEL ÖNERİLDİ

Bölgede bulunan taşınmazında esnaf olan Kemalettin Akbaba, diğer taşınmaz sahipleri ve esnaf adına yaptığı açıklamada, Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük Cami Çevre düzenleme projesi kapsamında taşınmazların kamulaştırılması yoluna gidildiğini, ancak kamulaştırma bedelinin çok cüzi olduğunu ileri sürdür. Teklifin taşınmazlarımızın değerinin çok altında olduğunu vurgulayan Akbaba, ‘’Verilmek istenilen istimlak bedeli ile tekrar ticari faaliyetlerimizi yürütecek işyeri almamızda sermaye olarak kullanmamız mümkün değildir.Belediyeye bu mağduriyetimizi ilettiğimizde ‘mahkemeye gidin, Cumhurbaşkanlığından acele kamulaştırma kararı çıktı’ şeklinde beyanlarla, mağduriyetimiz görmezden gelinmiştir. Bizler burada 40 yıllık esnafız. Babalarımız, dedelerimiz burada esnaflık yapmıştır. Bu alan Yozgat’ın sosyo ekonomik şartları göz önüne alındığında ticari faaliyetin Yozgat ekonomisine katkısı yönünden en önemli yerdir. Buradaki esnafın mağduriyeti tüm Yozgat’ın mağduriyeti olacaktır’’ diye konuştu.

KAMULAŞTIRMA OLMADAN

İHALE YAPILDI

2017 yılında dönemin Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından başlatılan proje neticelendirilemediğine vurgu yapan Kemalettin Akbaba, kamulaştırma tamamlanmadan proje alanının ihaleye çıkarıldığını anlattı. Akbaba, ‘’Yüklenici firmaya teslim edilip, hafriyat çalışmalarına başlanılmıştır. Daha önceden de otopark olarak kullanılan alanda da 5 yıldır ha yıkıldı ha yıkılacak gaylesiyle iş yapamaz, gelir elde edemez hale gelinmiştir. Süreç her durumda yok sayıldığımız, haklarımızın dikkate alınmadığı şekilde işletilmiştir. Hepiniz proje sahasının halini görmektesiniz. Burada ticaret yapmak, gelir elde etmek mümkün mü? Belediye bize uygun bir yer gösteremez miydi? Çevredeki apartmanların altında esnaf bulunuyor. Buranın park, bahçe, havuz yapılıp bizim yok sayılmamız ne gibi katkı sağlayacak. Proje alanına sosyal tesis, çağ ocağı yapılıp da anlamadığımız esnaflara işyeri yapılamaz mıydı?’’ sorularını yöneltti. Cumhurbaşkanlığından acele kamulaştırma kararı çıkarılıp, kendilerinin aleyhine dava açıldığını bildiren Akbaba, ‘’Bu halde acele olmasını gerektiren bir durum bulunmaktadır. Anlamak için belediyeye her türlü başvuruda bulunulmuştur. Ancak belediye bizi yok saymayı tercih etmiştir. Son olarak belediyeye samimi tavsiyemiz hemşehriliğe yakışır şekilde bizim ve Yozgat’ın ihtiyaçlarını görmeleri keyfi ve hukuksuz işlemlerinden vazgeçmelerini istiyor ve bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.