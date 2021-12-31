Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yoğun bakım değerlendirildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı ile Yoğun Bakım Hizmetleri değerlendirildi.

31 Aralık 2021 Cuma 00:06
Yoğun bakım değerlendirildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üç ayda bir düzenli olarak yapılan Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Komisyon Toplantısı, Sağlık İl Müdürlüğü salonunda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanığında yapıldı. Toplantı Yozgat Merkez ve ilçelerindeki hastanelerin yoğun bakım sorumlu hekimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan'ın sunumu ile birlikte, yoğun bakımlarla ilgili sorunlar karşılıklı görüşüldü.

Anahtar Kelimeler:
Yoğun Bakım DeğerlendirildiIlerigazetesiAralıkCumaYozgatİl Sağlık MüdürlüğüToplantıYoğun Bakım HizmetleriUz. Dr. Cahit Bekir Kayhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler Ebru yaptı
Öğrenciler Ebru yaptı
Hayvanseverler toplandı
Hayvanseverler toplandı
‘FARKINDAYIZ’
‘FARKINDAYIZ’
Mülakat kaldırılmalı
Mülakat kaldırılmalı
Validen mesaj
Validen mesaj
Minik yüreklere destek
Minik yüreklere destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim