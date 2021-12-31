Yoğun bakım değerlendirildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üç ayda bir düzenli olarak yapılan Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Komisyon Toplantısı, Sağlık İl Müdürlüğü salonunda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanığında yapıldı. Toplantı Yozgat Merkez ve ilçelerindeki hastanelerin yoğun bakım sorumlu hekimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan'ın sunumu ile birlikte, yoğun bakımlarla ilgili sorunlar karşılıklı görüşüldü.