YÖGEP ve DÖGEP toplantısı

YÖGEP

Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) Nisan- Mayıs Ayları Toplantısı yapıldı. Toplantıya ilçede görev yapan okul yöneticileri katıldı. Toplantıda, Nisan ve Mayıs ayları konuları olan ‘Öğrencilerin ilgi istidat ve kabiliyetlerinin keşfedilmesi, etkili rehberlik ve doğru yönlendirme’ hakkında bilgilendirmelerde bulunularak yapılacak projeler, uygulamalar ve modeller üzerinde duruldu.

DÖGEP

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Nisan- Mayıs Ayı toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı kapsamında Nisan- Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ‘Hz. Peygamberin Hayatı derslerinin öğretiminde temel ilkeler, öğretim metodları, materyallerin hazırlanması ve kullanımı’ konusu görüşüldü.

Haber Merkezi