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YÖGEP ve DÖGEP toplantısı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP) toplantıları yapıldı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:36
YÖGEP ve DÖGEP toplantısı

YÖGEP 
Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) Nisan- Mayıs Ayları Toplantısı yapıldı. Toplantıya ilçede görev yapan okul yöneticileri katıldı. Toplantıda, Nisan ve Mayıs ayları konuları olan  ‘Öğrencilerin ilgi istidat ve kabiliyetlerinin keşfedilmesi, etkili rehberlik ve doğru yönlendirme’   hakkında bilgilendirmelerde bulunularak yapılacak projeler, uygulamalar ve modeller üzerinde duruldu.
DÖGEP
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Nisan- Mayıs Ayı toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı kapsamında  Nisan- Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla  gerçekleştirilen toplantıda ‘Hz. Peygamberin Hayatı derslerinin öğretiminde temel ilkeler, öğretim metodları, materyallerin  hazırlanması ve kullanımı’ konusu  görüşüldü.
Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 31.05.2022 17:37
Anahtar Kelimeler:
YÖGEP Ve DÖGEP Toplantısı
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