YÖGEP toplantısı

Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) Şubat- Mart Ayları Toplantısı yapıldı. Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen toplantının başkanlığını Okul Müdürü Mehmet Gevrek yaptı. Toplantıya ilçede görev yapan okul yöneticileri katıldı. Toplantıda, Şubat ve Mart ayları konuları olan ‘Türkiye ve dünyada etkili okul, iyi okul, kendini yenileyen okul, okul geliştirme‘ hakkında bilgilendirmelerde bulunularak yapılacak projeler, uygulamalar ve modeller üzerinde duruldu.