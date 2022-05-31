2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Nisan-Mayıs ayları YÖGEP toplantısı, okul müdürleri Mehmet Gevrek ve Gökhan Gençaslan'ın katılımlarıyla Şehit Ercan Alkaya İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı. Toplantıda "Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin keşfedilmesi, etkili rehberlik ve doğru yönlendirme" konuları karşılıklı fikir alışverişi şeklinde ele alındı.

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