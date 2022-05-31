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YÖGEP toplantısı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Nisan-Mayıs ayları Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) toplantısı düzenlendi.

31 Mayıs 2022 Salı 00:23
YÖGEP toplantısı

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Nisan-Mayıs ayları YÖGEP toplantısı, okul müdürleri Mehmet Gevrek ve Gökhan Gençaslan'ın katılımlarıyla Şehit Ercan Alkaya İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı. Toplantıda "Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin keşfedilmesi, etkili rehberlik ve doğru yönlendirme" konuları karşılıklı fikir alışverişi şeklinde ele alındı. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YÖGEP Toplantısı
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