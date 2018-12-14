YOFSAD genel kurul yaptı

Genel kurulda Cemil Arslan yeniden başkan seçildi. Yofsad Dernek Binasında gerçekleşen genel kurula dernek üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Cemil Arslan, derneğin kuruluş amacı doğrultusunda çalışma ve projeler yaptıklarını belirterek, ilimizi tanıtmak için bir takım etkinliklere de imza attıklarını ifade etti. Cemil Arslan, “Faaliyetlerimizi ve çalışmaları devam ettirebilmek için yeniden göreve talibiz” şeklinde konuştu. Genel kurulda yönetim kurulu oy birliğiyle Cemil Arslan yeniden başkan seçildi. Üyelerine teşekkür eden Arslan daha çok çalışarak hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.