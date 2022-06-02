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YOBÜ’ye üçüncülük ödülü

Yozgat Bozok Üniversitesi, Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasında üçüncü oldu.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:56
YOBÜ’ye üçüncülük ödülü

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen (DASK) Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasında Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri üçüncülük ödülü aldı. Yarışma öncesi ön elemeyi geçen 21 Üniversite Takımı yaptıkları bina maketleri ile İstanbul'da final yarışmasına katıldı. 29-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen final yarışmasında takımlar tasarım, sunum, teknik şartnameye uygunluk ve maketlerin deprem testlerindeki performansları gibi parametreler açısından değerlendirildi. Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin kurduğu takım ise yaptığı maket ile final yarışmasına katıldı. Takım Danışmanlığını İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Çilsalar’ın yürüttüğü, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Hüseyin Köse (Takım Kaptanı), Murat Erciyas, Uğurcan Özer, Mehmet Başer ve Mimarlık Bölümü öğrencisi Elif Su Çabuk'tan oluşan takım finalde üçüncülük ödülü kazandı. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kazanmış oldukları üçüncülük derecesi dolayısıyla tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Eğer hayalleriniz varsa, inanıyorsanız, azimli ve kararlı iseniz üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş yoktur. İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz de azim ve kararlılıkla girdikleri yarışmada üçüncülük ödülü aldılar. Başarıda emeği geçen öğrencilerimizi ve danışman hocamızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Haber Merkezi

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YOBÜ’ye üçüncülük ödülü
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