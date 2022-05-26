YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılmaması ve üniversiteye son dönemlerde yapılan adrese teslim alımlar daha çok bu görevleri hak edenler değil de bazı kişilere yakın olanların işe alınarak belli noktalara getirilmesine bağlanıyor.

Daha önce konuyla ilgili, Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

“Üniversitelerde; eş, kardeş, enişte, yandaş ve benzerinin atamaları aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor. Üniversitelerde hülle yoluyla atama kural haline geldi. Akraba olan veya benzeri türden yakınlık duyulan personel öncelikle sınav şartı olmayan enstitü ve fakülte sekreterliği kadrolarına, ardından şube müdürlüğü kadrosuna ‘hülle’ yoluyla atanır. Bunun nedeni de akrabaları ve yakınları görevde yükselme sınavını geçme zorunluluğu olmadan şube müdürü kadrolarına atamaktır çünkü enstitü ve fakülte sekreterleri yasal boşluktan ötürü sınavsız şube müdürü olarak atanabilmektedir.

Belirli sürelerde “görevde yükselme ve unvan değişikliği” için sınav yapılması gerekirken, bu ‘yasal boşluk’ nedeniyle birçok üniversite şube müdürü kadroları için sınav açılmadığına dikkat çekmektedir. “Bu durum çalışma barışını bozmakta hem de liyakat sistemini anlamsızlaştırmaktadır. Hülle uygulaması şube müdürlüğü için bekleyenlerin haklarını gasp edip motivasyonlarını çökertmektedir”

Öncelikle Torpilin ve adam Kayırmacılığın önüne geçmek için bu adaletsizlikleri giderecek liyakate uygun şeffaf, demokratik bir üniversiteler görevde yükselme yönetmeliğinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Üniversitelerde ''şef'' kadrosuna atanabilmek için günlerce kanun, yönetmelik çalışmak ve sınava girip başarılı olmak gerekiyorken, koskoca ''Daire Başkanlığı, Fakülte ve Enstitü Sekreterliği'' için 4 yıllık fakülte mezunu olmak ve kurumda 10 yıl çalışmak dışında hiçbir şart gerekmiyor. Ve buna rağmen birde bu yolu Şube Müdürü Kadroları için kullanmak kabul edilemez…” (Kaynak: unipersen.org.tr)

Şube müdürlüğü için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını bekleyen üniversite çalışanları ve yakınları, haklarının gasp edildiğini gazetemize defaatle iletmelerinin ardından, İleri Gazetesi olarak, Yozgat Bozok Üniversitesi çalışanlarını, ailelerini ve haliyle de Yozgat’ı ilgilendiren bu konuyu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Buradan Yozgat Bozok Üniversitesi yetkililerine soruyoruz:

Son 5 yıldır neden görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıyor?

Bu sınav, 2017 yılı öncesinde hangi yollarda yapılıyordu?

Sınav yapılmadığı halde “şube müdürlüğü” kadrosundaki ihtiyaç nasıl gideriliyor, kimler bu göreve getiriliyor?

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) tarafından ortaya atılan iddialar Yozgat Bozok Üniversitesi’nde de yaşanmakta mıdır?