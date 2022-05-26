Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde en son 2017 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı o tarihten sonra neden yapılmadı? Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey döneminde yapılan sınavın son 5 yıldır yapılmaması tepkilere yol açarken, akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Üniversite içerisinde bu sınavı bekleyen ve hak eden birçok kişi varken neden 5 yıldır yapılmadığı ve neden beklendiği sorusu kamuoyunda konuşulmaya başladı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:01
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılmaması ve üniversiteye son dönemlerde yapılan adrese teslim alımlar daha çok bu görevleri hak edenler değil de bazı kişilere yakın olanların işe alınarak belli noktalara getirilmesine bağlanıyor.
Daha önce konuyla ilgili, Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:
“Üniversitelerde; eş, kardeş, enişte, yandaş ve benzerinin atamaları aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor. Üniversitelerde hülle yoluyla atama kural haline geldi. Akraba olan veya benzeri türden yakınlık duyulan personel öncelikle sınav şartı olmayan enstitü ve fakülte sekreterliği kadrolarına, ardından şube müdürlüğü kadrosuna ‘hülle’ yoluyla atanır. Bunun nedeni de akrabaları ve yakınları görevde yükselme sınavını geçme zorunluluğu olmadan şube müdürü kadrolarına atamaktır çünkü enstitü ve fakülte sekreterleri yasal boşluktan ötürü sınavsız şube müdürü olarak atanabilmektedir.
Belirli sürelerde “görevde yükselme ve unvan değişikliği” için sınav yapılması gerekirken, bu ‘yasal boşluk’ nedeniyle birçok üniversite şube müdürü kadroları için sınav açılmadığına dikkat çekmektedir. “Bu durum çalışma barışını bozmakta hem de liyakat sistemini anlamsızlaştırmaktadır. Hülle uygulaması şube müdürlüğü için bekleyenlerin haklarını gasp edip motivasyonlarını çökertmektedir”
Öncelikle Torpilin ve adam Kayırmacılığın önüne geçmek için bu adaletsizlikleri giderecek liyakate uygun şeffaf, demokratik bir üniversiteler görevde yükselme yönetmeliğinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Üniversitelerde ''şef'' kadrosuna atanabilmek için günlerce kanun, yönetmelik çalışmak ve sınava girip başarılı olmak gerekiyorken, koskoca ''Daire Başkanlığı, Fakülte ve Enstitü Sekreterliği'' için 4 yıllık fakülte mezunu olmak ve kurumda 10 yıl çalışmak dışında hiçbir şart gerekmiyor. Ve buna rağmen birde bu yolu Şube Müdürü Kadroları için kullanmak kabul edilemez…” (Kaynak: unipersen.org.tr)
Şube müdürlüğü için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını bekleyen üniversite çalışanları ve yakınları, haklarının gasp edildiğini gazetemize defaatle iletmelerinin ardından, İleri Gazetesi olarak, Yozgat Bozok Üniversitesi çalışanlarını, ailelerini ve haliyle de Yozgat’ı ilgilendiren bu konuyu kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Buradan Yozgat Bozok Üniversitesi yetkililerine soruyoruz:
Son 5 yıldır neden görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıyor?
Bu sınav, 2017 yılı öncesinde hangi yollarda yapılıyordu?
Sınav yapılmadığı halde “şube müdürlüğü” kadrosundaki ihtiyaç nasıl gideriliyor, kimler bu göreve getiriliyor?
Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) tarafından ortaya atılan iddialar Yozgat Bozok Üniversitesi’nde de yaşanmakta mıdır?

Anahtar Kelimeler:
YOBÜ’de Görevde Yükselme Neden Yok?..
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masada Yozgat var
Masada Yozgat var
Üretime devam
Üretime devam
Sorunları yerinde dinledi
Sorunları yerinde dinledi
‘Film kısa anlamı büyük’
‘Film kısa anlamı büyük’
Asbestli borular değiştiriliyor
Asbestli borular değiştiriliyor
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim