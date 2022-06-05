YOBİS’TEN ÇEŞKA TURU

Birçok bisiklet etkinliğinde de katılım sağlayan YOBİS üyeleri sabah saatlerinde buluşanrak Kirazlı Göleti çevresinde sabah kahvaltısını yaptıktan sonra Çeşka Kalesine doğru pedal çevirdiler. Yozgat’ın tarihi güzelliklerinden biri olan Çeşka Kalesinde keşif gezisi yapan ekip, burada hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmediler. YOBİS ekibi yarın ise Sarıhacılı mevkiinde piknik programı düzenleyecekler. Yarın sabah Cumhuriyet Alanında toplanacak olan ekip Sarraflar Caddesi, İstiklal Caddesi, Musabeyli istikametinden Boğazkale yol ayrımını geçtikten sonra Kuyumcu köyü tarafından Sarıhacılı mevkiinde geçecekler. Buradaki mesire alanında mola verip piknik yapacak olan YOBİS ekibi daha sonra anayol üzerinde şehre dönecekler.

ÇEŞKA KALESİ YERALTI ŞEHRİ TARİHCESİ

Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri, Yozgat il merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeydoğusunda ve Kirazlı Göleti olarak bilinen sulama göledinin kuzeyinde çevreye hâkim, yüksekçe bir tepenin üzerinde, tam tepe noktasında bulunmaktadır. Üç ayrı yerden girildiği tespit edilen yeraltı şehrinin kuzeybatı kısmındaki esas giriş kapısı kapanmıştır. İkinci bir giriş yeri olan güney kısmında iki katlı ve kayaya oyulmuş mekânın yarısı yıkılmış olup, iki ayrı odadan iki ayrı galeri ile içeri girilmektedir. Ancak, galerilerin iç içi kısmen dolu oldukları için buradan da girilememektedir. Bu kısımda üç oda bulunmakta ve bu odaların üzerinde ikinci bir kat bulunmaktadır. Doğu kısmındaki odanın duvarında yaklaşık 1,80 metre boyunda bir niş vardır. Ayrıca, batı kısmındaki odanın havalandırma bacası mevcuttur. Üçüncü giriş yeri ise kuzeyde ve kayalık olan kütlenin alt eteklerinde ağız kısmı bozulmuş dar bir kısmen dolu galeriden sürünmek suretiyle girilmekte. Yaklaşık 5 metre sonrasında dikdörtgen kısmen dolu bir odaya girilmekte, bu odanın batısında iki ayrı galeri bağlanmaktadır. Birinden girildikten sonra 10 metre mesafede geniş dikdörtgen şeklinde bir salona çıkılmakta ve bu salona iki büyük oda kapısı, iki küçük oda ve karşılıklı iki galeri kapısı açılmaktadır. Yaklaşık yüksekliği 1.30 metre civarındadır. Tavan kısımları tonoz şeklindedir. Ayrıca irili ufaklı nişler mevcuttur. Yeraltı şehrinin en üst kısmında kayalara oyulmuş büyük ve küçük kaya mezarları tespit edilmiştir. Tepenin eteklerinden yıkıntı taşlar arasında tek renkli astarlı ve astarsız Roma, Bizans ve boyalı Frig seramiğine rastlanılmıştır. Müze Müdürlüğünce 2008 Yılında galerilerde temizlik çalışması yapılmıştır.

»İhsan Çelikkaya

