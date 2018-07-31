YOBİS’e 450 üye

Yozgat Belediyesi Yobis adını verdiği şehir içi bisiklet sistemine bugüne kadar yaklaşık 450 vatandaşın üye olduğunu söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından, Yozgatlı gençlerin yoğun istek ve talebi sonucu hayata geçirilen şehir içi bisikletlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, şuana kadar yaklaşık 450 vatandaşın sisteme kayıt yaptırmak için başvuruda bulunduğunu, sistemi aktif kullanan vatandaş sayısının dün itibariyle 405 olduğunu ve sayının arttığını belirtti.

Başkan Arslan, Yozgat insanının her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, “Bazıları ne gerek var dese de biz Yozgatlı çocukların, Yozgatlı gençlerin, Yozgatlı vatandaşların en iyiye, en güzele layık olduğunu düşünüyoruz. Bisikletlerimize halkımızın ilgisi yoğun oldu. Bizlere teşekkürlerini ilettiler” diye konuştu.

Başkan Arslan, yoğun ilgi sonucu hattı genişletme kararı aldıklarını, bu doğrultuda Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü önüne büyük bir hat daha inşa edeceklerini aktararak, “Akademik takvim başladığında Bozoklu gençlerin de hizmetinde olacak. Kampüs ile şehir merkezi arasında bisiklet kullanabilecekler. Ayrıca bir adet hattı da Bozok Meslek Yüksekokulu’na kuracağız” dedi.

Başkan Arslan, bisikletleri Yozgat halkının benimseyerek kullandığını da sözlerine ekleyerek, “Bugüne kadar olumsuz bir durum yaşamadık. Kimse bisikletlere zarar vermedi. Tam tersi herkes özenerek kullanıyor. Çünkü bu bisikletler bizim değil, halkın kendi malı” şeklinde konuştu.