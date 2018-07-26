Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95369
ALTIN
189.000
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.2961
EURO
5.6341

YOBİS yollarda

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere alınan bisikletler düzenlenen tören ile hizmete sunuldu.

YOBİS yollarda

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere alınan bisikletler düzenlenen tören ile hizmete sunuldu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
16 Okunma
YOBİS yollarda

Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi düzenlenen tören ile devreye girerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.
Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Kazım Arslan yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları YOBİS projesini hayata geçirdiklerini belirtti.
Yozgat’ta bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülmesini sağlayarak, çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet ile Yozgat’ta ulaşılabilir alanlara seyahati yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Arslan, “Saati sadece 1 liraya 5 adet bisiklet terminali ve 57 adet bisiklet vatandaşımızın kullanımında olacak. Ayrıca ilerleyen dönemde şehir merkezinde bisiklet terminal sayısını da hızla artıracağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından vatandaş ve protokol üyeleri bisiklete binerek Cumhuriyet Alanı’nda tur attı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kanallar ıslah ediliyor
Kanallar ıslah ediliyor
Proje yılı oldu
Proje yılı oldu
Yol yapımı devam ediyor
Yol yapımı devam ediyor
Eğitim ve beceri protokolü
Eğitim ve beceri protokolü
Çamlıkta 43 bitki türü tespit edildi
Çamlıkta 43 bitki türü tespit edildi
Orman yangını eğitimi verildi
Orman yangını eğitimi verildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim