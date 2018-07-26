YOBİS yollarda

Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi düzenlenen tören ile devreye girerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları YOBİS projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Yozgat’ta bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülmesini sağlayarak, çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet ile Yozgat’ta ulaşılabilir alanlara seyahati yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Arslan, “Saati sadece 1 liraya 5 adet bisiklet terminali ve 57 adet bisiklet vatandaşımızın kullanımında olacak. Ayrıca ilerleyen dönemde şehir merkezinde bisiklet terminal sayısını da hızla artıracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaş ve protokol üyeleri bisiklete binerek Cumhuriyet Alanı’nda tur attı.

