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YOBİS Hizmeti başlıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir için trafiğini rahatlatmak ve insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla oluşturduğu 5 bisiklet terminali bu ay sonunda hizmet vermeye başlayacak.

YOBİS Hizmeti başlıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir için trafiğini rahatlatmak ve insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla oluşturduğu 5 bisiklet terminali bu ay sonunda hizmet vermeye başlayacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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YOBİS Hizmeti başlıyor

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi YOBİS’in bisikletlerinin geldiğini söyledi. Toplam 5 terminalden oluşan YOBİS’te 57 bisiklet ile vatandaşlara hizmet vereceklerini dile getiren Akgün, ‘’Kentpark, Otogar, Şeyh Osman Mahallesi Yozgat Park, Çemsan ve Cumhuriyet meydanına kurduğumuz terminallere bisikletlerimizi yerleştirdik. Bu 57 bisikletimiz Kentkart sistemi ile entegre bir biçimde halkımıza hizmet verecek. YOBİS’i kullanmak isteyen vatandaşlarımız öncelikle YOBİS ofisimize gelerek burada sahip oldukları Kent kartlar ile YOBİS sistemine üye oluyorlar. Kent Kartı olmayan vatandaşlarımız ise kredi kartı sistemimiz ile bisikletlerini alabilirler. Kent Kart sahibi vatandaşlarımız YOBİS ofisimize geldiklerinde biz onlara bir protokol imzalatıyoruz, ayrıca fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopilerini de alıyoruz. Sistemimize kaydediyoruz ve kartlarını YOBİS sistemimize açıyoruz. Vatandaşlarımız sisteme kayıt oldukları aynı gün içerisinde ise terminallerimizden bisiklet edinebilirler. Kullandıkları bisikletleri herhangi bir bisiklet terminalimize bırakabilirler. Üyelik koşullarımız 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Eğer veliler çocuklarına kullandırırlarsa bisikletlerin başına bir şey geldiğinde kart kimin adınaysa o sorumlu olacak. YOBİS sistemine vatandaşlarımız bir yıl boyunca üye oluyorlar her yıl Nisan ayında açılacak ve Aralık ayı içerisinde de kapanacak. Ama iklim koşullarına göre bu süre biraz daha uzatılabilir. Ücretlendirme de son derece standart bir ücretlendirme uygulayacağız. Belediye meclisinin aldığı karar ile YOBİS’in saatlik ücreti 1 lira olarak belirlendi.

Yorumlar

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Özlem 2018-07-11 13:35:50

Çok mantıklı evet. Yaya yolu yok bisikletliler için eminim bisiklet yolu düşünülmüştür. Bebek arabası ile gezilemiyor sehirde. Bence yolları ayırmak için kullanılan bordürler sökülse trafik kendiliğinden çözülecek. Önce trafik sorunu üretmek sonra çözmeye çalışmak çok başırılı bir hamle.

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