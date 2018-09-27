Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100299
ALTIN
228.382
DOLAR
5.9793
STERLİN
7.8491
EURO
6.9797

YiNE YANDI

ÇAMLIK milli parkının arka tarafında çıkan anız yangını ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

YiNE YANDI

ÇAMLIK milli parkının arka tarafında çıkan anız yangını ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
149 Okunma
YiNE YANDI

Geçtiğimiz yine yanan aynı bölgede ikinci kez yangın çıktı. Çamlık ile Bozok Üniversitesi kampüsü arasında kalan alandaki anızlar, bilinmeyen bir sebep ile tutuştu. Tutuşan anızlar kısa sürede etrafa ve ağaçlık alana doğru yayıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ağaçlık alana yayılmadan yangının söndürülmesi sonucu akıllara bir kez daha bilinçsiz anız yakmanın verdiği zararlar geldi. (Fotoğraflar: Yasin Kayhan)

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ROMA HAMAMINA YOĞUN iLGi
ROMA HAMAMINA YOĞUN iLGi
60 yaşında örnek oldu
60 yaşında örnek oldu
Teşvikler anlatıldı
Teşvikler anlatıldı
ESİM Projesi
ESİM Projesi
Dini Yayınlar anlatıldı
Dini Yayınlar anlatıldı
Müdürler toplandı
Müdürler toplandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim