YiNE YANDI

Geçtiğimiz yine yanan aynı bölgede ikinci kez yangın çıktı. Çamlık ile Bozok Üniversitesi kampüsü arasında kalan alandaki anızlar, bilinmeyen bir sebep ile tutuştu. Tutuşan anızlar kısa sürede etrafa ve ağaçlık alana doğru yayıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ağaçlık alana yayılmadan yangının söndürülmesi sonucu akıllara bir kez daha bilinçsiz anız yakmanın verdiği zararlar geldi. (Fotoğraflar: Yasin Kayhan)