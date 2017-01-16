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Yine unutmadı

16 Ocak 2017 Pazartesi 06:36
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Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Yozgat Çamlık Gazetesi imtiyaz sahibi Zafer Özışık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Zafer Türk Mutfağında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yine unutmadı
Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekli organizasyonda Yozgat’ın duayen gazetecisi Seyfi Çelikkaya gazeteciler adına testi kırarken daha sonra gazeteciler yaşadıkları anılarını paylaşıp neşeli bir akşam geçirdi. 
Bu yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde davet üzerine davet alan basın mensupları kapanış yemeğini Zafer Türk Mutfağında Zafer Özışık’ın ikramıyla yaptı.
 
ÇALIŞAN GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİK
Yemekte konuşan Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık, ‘Yozgat’ta yerel basın temsilcileri aslında birer kahraman. Zor şartlarda ve kısıtlı imkânlarla kamu yararına görevlerini layıkıyla sürdürmeye devam ediyor. Bugün bu işin mutfağında olan, sahada görevlerini yürüten emektar gazetecilerle bir araya gelmek istedik. Bugün yine geçirdikleri yorucu bir günün ardından hep birlikte kardeşlik ortamında özel bir vakit geçirsin istedik. Öyle de oldu. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve son olarak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum’ dedi. 
GAZETECİLER TEŞEKKÜR ETTİ
Yerel ve ulusal basın temsilcilerinin tamamının katıldığı yemekte gazeteciler adına testi kıran Seyfi Çelikkaya, ‘Zafer Beye bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla güzel ve samimi bir yemekte buluşmuş olduk. Gazetecilik yaşamımızda unutamadığımız anılarımızı paylaştık özel bir vakit geçirdik’ diye konuştu. 
Ayrıca yemekte Yozgat’ın sevilen ismi Yunus Çelikkaya gazetecilerin onur konuğu olurken, basın mensuplarını söylemleriyle gülmekten kırdı geçirdi.

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