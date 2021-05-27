Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1427
ALTIN
515.688
DOLAR
8.4498
STERLİN
11.9409
EURO
10.3093

YiNE BOYARIM!

Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Türkiye’nin uzaydan da görülebilen en büyük Bayraklarından biri olan Yozgat Yıldız Tepe’deki bayrağı daha önce verilen boya desteği ile boyadığını, yine boyayabileceğini söyledi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:05
YiNE BOYARIM!

Yozgat'ta 1400 rakımlı Yıldız Tepe'de bulunan bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türkiye haritası şeklindeki Türk bayrağını 2017 yılında boyayan 59 yaşındaki araştırmacı yazar Osman Karaca, solmaya başlayan bayrağı yine gönüllü olarak boyayabileceğini söyledi.
Osman Karaca, kendisine verilen boya desteği ile yaklaşık 10 gün süreyle çalışılarak Türk Bayrağını, verilen boya desteği ile boyadığını hatırlattı. Yıldız Tepede bulunan dev Türk Bayrağı’nın renginin solduğunu, gönüllü olarak çalışarak, bayrağı yine boyamak istediğini bildiren Karaca, kendisine boya desteği yapılması ve gerekli izinlerin verilmesiyle boyama çalışmalarına hemen başlayabileceğini anlattı. Kırmızı ve beyaz boya desteğinde bulunulmasını isteyen Osman Karaca, bin 400 metrekare büyüklüğündeki bayrağın, Google'den veya internette uydu resimlerinden görülebildiğini, Yozgat üzerinden geçen uçaktan da bayrağın net bir şekilde izlenebildiğini hatırlattı. Karaca, ‘’Yozgat'ımızın simgesi olarak kabul edilen bayrağımız bizim her şeyimiz, gururumuz. Şimdi rengi solmuş durumda, boyanması gerekiyor. Bu işe gönüllü olarak talibim. Daha önce 20'şer kiloluk 13 kutu kırmızı ve beyaz boya kullandım. Yine aynı miktarda boya desteği yapılırsa boyama işlemini yaparım. Aynı bölgede bulunan Atatürk Maskı da boyanıp, aydınlatılması gerekir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
YiNE BOYARIM!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DUT FiDANLARINA KORUMA
DUT FiDANLARINA KORUMA
GENÇLER MESLEK EDiNiYOR
GENÇLER MESLEK EDiNiYOR
Müzik atölyesi açıldı
Müzik atölyesi açıldı
Minikler bahçe suladı
Minikler bahçe suladı
Eserler göz kamaştırıyor
Eserler göz kamaştırıyor
VATANDAŞA DESTEK
VATANDAŞA DESTEK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim