YiNE BOYARIM!

Yozgat'ta 1400 rakımlı Yıldız Tepe'de bulunan bin 400 metrekare büyüklüğündeki Türkiye haritası şeklindeki Türk bayrağını 2017 yılında boyayan 59 yaşındaki araştırmacı yazar Osman Karaca, solmaya başlayan bayrağı yine gönüllü olarak boyayabileceğini söyledi.

Osman Karaca, kendisine verilen boya desteği ile yaklaşık 10 gün süreyle çalışılarak Türk Bayrağını, verilen boya desteği ile boyadığını hatırlattı. Yıldız Tepede bulunan dev Türk Bayrağı’nın renginin solduğunu, gönüllü olarak çalışarak, bayrağı yine boyamak istediğini bildiren Karaca, kendisine boya desteği yapılması ve gerekli izinlerin verilmesiyle boyama çalışmalarına hemen başlayabileceğini anlattı. Kırmızı ve beyaz boya desteğinde bulunulmasını isteyen Osman Karaca, bin 400 metrekare büyüklüğündeki bayrağın, Google'den veya internette uydu resimlerinden görülebildiğini, Yozgat üzerinden geçen uçaktan da bayrağın net bir şekilde izlenebildiğini hatırlattı. Karaca, ‘’Yozgat'ımızın simgesi olarak kabul edilen bayrağımız bizim her şeyimiz, gururumuz. Şimdi rengi solmuş durumda, boyanması gerekiyor. Bu işe gönüllü olarak talibim. Daha önce 20'şer kiloluk 13 kutu kırmızı ve beyaz boya kullandım. Yine aynı miktarda boya desteği yapılırsa boyama işlemini yaparım. Aynı bölgede bulunan Atatürk Maskı da boyanıp, aydınlatılması gerekir’’ dedi.