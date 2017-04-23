Yine aynı yer yine kaza

Kaza, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusu'nden geçen Atatürk yolunda meydana geldi. Kampus giriş kapısındaki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir otomobilin ikiye bölünmüş görüntüsü dikkat çekti.

Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında Mimarlık-Mühendislik Fakültelerinin bulunduğu tali yoldan ana yola çıkan 66 AF 425 plakalı otomobil Kayseri istikametine gitmekte olan Divanlı Köyü'ne ait 66 DV 237 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile 66 AF 425 plakalı otomobil ortadan ikiye bölünürken, sürücüsü ağır yaralandı. Hafif yaralanan minibüs şoförü ve 3 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.