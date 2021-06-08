Yimpaş’ın iflası istendi

Dava, şirkete verdiği parayı alamayan Feyza Lüleci isimli kişi tarafından açıldı. 2020 yılının Şubat ayında açılan dava ile ilgili yapılan yargılamanın ardından karar mahkeme tarafından ulusal gazetelerde ilan edildi. Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin doğrudan alacaklı sıfatıyla Feyza Lüleci tarafından Yimpaş Holding aleyhine açılan iflas davası ile ilgili yargılamanın 7 Ekim 2021 günü saat 10.20’ye ertelendi. İcra İflas Kanununun iflas ile ilgili hükümleri gereğince, Yimpaş Holding hakkında 6 Şubat 2020 tarihinde açılan dava ile iflasının talep edildiği, davanın Ticaret Mahkemesi Sıfatı ile Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/32 Esas sırasında kayda alındığına ilanda yer verildi. İlanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde İcra İflas Kanunun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin davaya müdahale veya itiraz edebilecekleri belirtildi. Borçlunun kendisinin açtığı iflas davası nedeniyle borçlunun iflas talebinin, hakkındaki takipleri ertelemek, borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri de ilan ile tebliğ edildiği kaydedildi.