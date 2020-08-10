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Yimpaş AVM'de çıkan yangın korkuttu

Yimpaş Alışveriş Merkezi’nin üst katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü, bir kişi yaralandı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:20
Yimpaş AVM'de çıkan yangın korkuttu

YOZGAT şehir merkezinde bulunan Yimpaş Alışveriş Merkezi’nin kafeterya kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Bir kişinin yangında hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Şehirlerarası otobüs terminali bölgesinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında bulunan kafeterya bölümünde hafta sonu öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir iş yerinin mutfak kısmında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangınla birlikte panik yaşandı. Ziyaretçiler kısa sürede tahliye edildi. Bu sırada bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracıyla yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Emniyete ait toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA da tedbir amacıyla bölgede bekletildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, yangını söndürme çalışmalarını takip etti, bilgi aldı. 

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Yimpaş AVMde çıkan Yangın Korkuttu
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