Yılsonu şenliği

Düzenlenen programda öğrenciler tarafından Kur'an- ı Kerim Tilaveti, Hadisi Şerif, ilahi, dualar ve İstiklal Marşı okundu.

4-6 yaş eğitiminin önemine değinen İl Müftüsü Ali Gülden, ''Geleceğimizi imar edecek çocuklarımızı maddi ve manevi bakımdan yetişmeleri için çaba sarf eden velilerimize ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

Gülden, öğrencilere başarılarının devamını dileyip madalya taktı. Kur'an-ı Kerimi hatim yapan öğrencilere plaket verdi.

Haber Merkezi

