Yılsonu gösterisi

Müftülük Konferans salonunda gerçekleşen programa Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı İrfan Akın, ilçe daire amirleri, öğrenci ve velileri katıldı. İstiklal Marşıyla başlayan programda; Kur'an-ı Kerim tilaveti, İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir 'in konuşması, öğrencilerin sene boyunca yaptığı etkinliklerden oluşan slayt gösterisi, öğrencilerin okuduğu hadis demeti, şiir ve ilahiler yer aldı. Program sonunda öğrencilere belge ve hediye takdim edildi ve ikram ile program sona erdi. İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir, “ Sene boyunca öğrencilerimizi hayata hazırlayan, bu programın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçen öğretmenlerimize, müftülük personelimize ve programa katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Muhammed Üstüntaş