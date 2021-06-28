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Yılsonu etkinliği

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Anasınıfı öğrencilerinin yılsonu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:15
Yılsonu etkinliği

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu Anasınıfı yılsonu etkinliğine katıldı. Aksoy, ‘’Minik öğrencilerimizden uzak kaldığımız günlerin telafisini yılsonu etkinliğiyle yapmaya çalıştık. Bir çocuğun oyununa dahil olmak, hayal dünyalarının kapısını aralamak demektir. Okul yarınlardır; öğrenciler de yarınların güvencesidir. Paylaşılan mutluluk ve heyecan miniklerimizin hayatında daim olsun’’ dedi. Etkinliğe emek veren okul idarecileri, anasınıfı öğretmenleri, öğrenci velileriyle birlikte Aksoy da miniklerin eğlencelerine katılım sağladı. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Yılsonu Etkinliği
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