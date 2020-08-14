Yılmaz’ın özel konuğu

HOLLANDA Parlamentosu Milletvekili Selçuk Öztürk, Haziran ayında başkanlık görevinden ayrılmasının ardından ilk ziyaretini memleketi Yozgat’a yaptı. Milletvekili Selçuk Öztürk, daha önce birlikte proje çalışması yaptığı Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Nazif Yılmaz, Kadışehri ilçesinin Halıköy Beldesi’nde belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Selçuk Öztürk’ün Hollanda’da Eyalet Meclis üyesi olduğunu hatırlattı. Yılmaz, okumuş ile AB projesi kapsamında birlikte çalışmalar yaptıklarını da hatırlattı. Hollanda’da Parlamentosu Milletvekili Selçuk Öztürk, DENK Partisi Başkanlığı görevini yürütüyordu. Öztürk, Haziran ayı içerisinde başkanlık görevinden ayrıldı, sade milletvekili olarak kaldı.