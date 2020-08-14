Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
461.328
DOLAR
7.2983
STERLİN
9.6016
EURO
8.6266

Yılmaz’ın özel konuğu

Hollanda Parlamentosu Milletvekili Selçuk Öztürk, daha önce birlikte çalışmalar yaptığı Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı ziyaret etti.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:46
Yılmaz’ın özel konuğu

HOLLANDA Parlamentosu Milletvekili Selçuk Öztürk, Haziran ayında başkanlık görevinden ayrılmasının ardından ilk ziyaretini memleketi Yozgat’a yaptı. Milletvekili Selçuk Öztürk, daha önce birlikte proje çalışması yaptığı Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Nazif Yılmaz, Kadışehri ilçesinin Halıköy Beldesi’nde belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Selçuk Öztürk’ün Hollanda’da Eyalet Meclis üyesi olduğunu hatırlattı. Yılmaz, okumuş ile AB projesi kapsamında birlikte çalışmalar yaptıklarını da hatırlattı. Hollanda’da Parlamentosu Milletvekili Selçuk Öztürk, DENK Partisi Başkanlığı görevini yürütüyordu. Öztürk, Haziran ayı içerisinde başkanlık görevinden ayrıldı, sade milletvekili olarak kaldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz’ın özel Konuğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESAMEMiZ OKUNMUYOR!
ESAMEMiZ OKUNMUYOR!
Kuleye kepçe darbesi
Kuleye kepçe darbesi
Salgının kaynağı araştırılacak
Salgının kaynağı araştırılacak
Projeler değerlendirildi
Projeler değerlendirildi
Destek protokolü
Destek protokolü
Sorgun’da yakalandı
Sorgun’da yakalandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim