Yılmazer de aramızda

Hemşerimiz Salim Taşçı, Rifat Çakır, Hamit Uzun, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan haftalık yazılarıyla okurlarımızla buluşuyor. Prof. Dr. Nihat Boydaş, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ile Pınar Holt da zaman zaman yazılarıyla gazetemizde yer almaya devam ediyor. Bir süre önce hem Yozgatlının hem de tarihi geçmişimiz, kahramanlarımız ile ilgili yayınları takip edenlerin yakından tanıdığı araştırmacı-yazar Omsan Karaca ile birlikte Bülent Ertekin de aramıza katılarak, haftalık yazılarına başladı. Son olarak ise, daha önce Yozgat'ta öğretmen ve idareci olarak görev yapan, Anayurt ve Yozgat Gündem Gazetelerinde yazan, halen Ankara'da ikamet eden hemşerimiz Fuat Yılmazer de aramıza katılarak, yazılarına başladı. Yılmazer'in ilk yazısı bugün 2'inci sayfamızda.

