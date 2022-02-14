Yılmaz’dan, Oktay’a ziyaret

Gerçekleşen ziyarette Yerköy'ü, Yozgat'ı ve ülkemizi konuştuklarını belirten Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı Yarımcısı hemşerimiz Fuat Oktay Bey ile yaptığımız, yapacağımız ve yapımı devam eden projelerimiz hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulunduk. Fuat Oktay Bey ile Yerköy'ümüzü, Yozgat'ımızı ve ülkemizi konuştuğumuz ziyaretimizde, ilçemizin problemlerini ve taleplerimizi kendilerine ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza misafirperverlikleri ve sohbetleri için teşekkür ediyorum” dedi.